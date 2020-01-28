防範武漢肺炎　康文署設施周三起停開　社署提供有限度服務

武漢肺炎疫情未止，康樂及文化事務署周二（28日）宣布，為配合政府「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」下提升應變級別至緊急及避免市民聚集，以下文康設施將由明日（29日）起暫停開放，並取消在有關場地舉行的康樂、體育及文化活動，直至另行通告。

暫停開放的陸上和水上運動設施包括所有體育館、運動場、草地球場、人造草地足球場、網球場、壁球場、草地滾球場、高爾夫球設施、公眾游泳池、泳灘、屯門康樂體育中心、水上活動中心和度假營。文化設施則包括所有博物館、表演場地、公共圖書館及附設之自修室、流動圖書館，以及音樂事務處的音樂中心。有關退票或退款安排署方將稍後公布。

另外，社會福利署周一（27日）宣布，為減低服務使用者，尤其是體質較弱或易受感染人士的感染風險，農曆年假期結束後至2月17日所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心均停止提供服務，但各中心仍會繼續開放予有需要的服務使用者。市民如有需要到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

而其他社署資助的服務，如綜合家庭服務中心、綜合青少年服務中心、長者地區中心、長者鄰舍中心、殘疾人士地區支援中心，以及綜合精神健康社區中心等，只維持有限度服務，以避免大量服務使用者相互接觸及感染，但必須透過面談方式提供的輔導服務則除外。