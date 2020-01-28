輟學3年重返校園　超齡生考全級第一

浪子回頭金不換，青年輟學3年重讀中三即勇奪全級第一！現年18歲的尹智軒雖然天資聰穎，惟升中後便沉迷打機，試過「打足3日唔瞓」，時常與母親爭執甚至動粗，加上家境清貧，無心向學，最終選擇輟學到便利店打工。惟在社會打滾3年，尹漸覺生活單一、前途無望，前年決定重返校園重讀中三，不但奪得全級第一，更發掘到自己的興趣及能力，於一個全港性聲演比賽中打入最後五強，獲優秀表現獎。洗心革面的尹期望未來可到日本發展，並與家人修補關係。

尹智軒天資不俗，在原校就讀英文班，惟當時「掛住玩」，經常打機至廢寢忘餐、通宵達旦，「返學好多時都遲成個鐘，返到去又唔知做緊乜」，成績一落千丈，全級排名趺至尾十，與家人關係亦隨之轉差。尹憶述當時與任職的士司機的父親鮮有交流，又常與母親發生爭執，甚至曾被母親掌摑時出手推撞，自此更拒絕回家吃飯，寧願連續一個月自行煮公仔麵作晚餐。

直至16年，尹無法升讀高中，考慮到家境貧困，最終決定輟學到便利店打工賺取生活費，每月可獲約9000元薪酬，對他可算是天文數字。尹解釋，父親以一己之力養育一家四口，曾試過每周只有100元在校買午飯，需向同學「籌旗」或者吃麵包，至後來將大部分薪金用作買食物，體重增至逾220磅。

惟任職便利店員工的生活千篇一律，主要職責為收銀及搬貨，加上看見哥哥大學畢業，尹漸覺工作沒有前途，便於18年重新入讀伯裘書院，成為高齡中三學生，較同級同學年長3歲，但憑着努力學習，去年奪得全級第一，父母亦驚喜萬分。尹認為初中課程較易追上，升上高中便要適當分配時間，「返學打少咗好多機，甚至唔打」。

除勤奮讀書外，尹亦積極發展一技之長增值自己，在老師推薦下參加聲演及資訊科技比賽，又於校外學習日文。他指出，短期目標是提高日文水平，冀未來可到日本升學及發展。正值農曆新年，尹形容「自己從前傻仔，錯失咗好多嘢」，計劃在新年間煮大餐給家人享用，期望可令他們「開心啲」。