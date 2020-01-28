操普通話發燒男大鬧瑪嘉烈醫院　女護士絕望崩潰吶喊

瑪嘉烈醫院又傳出疑患武漢肺炎病人企圖逃離醫院事件。今日(28日)凌晨時分，社交軟件Facebook及Whatsapp瘋傳一條長39秒的手機短片，發貼人指現場為瑪嘉烈醫院內科病房，一名操普通話發高燒疑有情緒病的男病人，拒絕由正氣壓房轉到負氣壓房，更脫下口罩，走到護士站坐在員工座位上。有護士提議病房主管綁起病人，惟主管無意配合，當值的護士女性佔多數，擔心受襲不敢靠近，該名病人更「大」字型躺在走廊，叫嚷：「你綁啦！你綁啦！」 護士無奈召保安員協助。期間，有女醫護崩潰，狀甚絕望道：「我唔可以承受咁多次打擊！」

據網民指，該名操普通話的男病人持有香港身份證，從廣東開平返港後發高燒往醫院求診，他需留院化驗確認是否患有武漢肺炎；惟他在化驗報告完成前，更換深色便服並脫下口罩企圖逃走。有醫護指，如化驗結果為陽性，男病人的病房醫護人員亦須全體隔離。

網民留言:

網民Chun Kit Erico Ip批評政府抗疫無能：「仲唔封關！」

網民CC JJ批評內地人湧港求醫「靠害」：「真係戇Ｘ死大陸佬， 死衝來香港醫院，入咗又要衝番出去。快Ｘ啲死啦。」

網民Noelle Leung指警察的忠誠勇毅絕對可以協助抗疫：「報警話有深色衣服的人擾亂醫院秩序，防暴警察會即時趕到。」