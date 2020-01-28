局部封關難堵漏洞　健康申報靠個「信」字

本港的武漢肺炎疫情愈演愈烈，港府終向民意「跪低」宣布遲來的封關措施，但只限制湖北省居民及過去十四日內到訪過湖北的非港人入境，屬「局部封關」，外界擔心會有人虛報資料入境，質疑港府根本無能力識別，等同「廢柴措施」。食物及衞生局局長陳肇始昨承認措施無法百分百有效，僅能依靠旅客誠實申報。有傳染病專家批評，單靠自行申報並不可靠，旅客為求入境只會說謊，且應於新春前就果斷實行，憂慮隱形病人早已潛藏社區。

本港昨日起限制湖北省居民及十四日內到過湖北省的非香港居民入境，規定所有非香港居民不准用e道，一定要用櫃台入境，入境處職員憑通行證的簽注地識別湖北省居民，至於到過湖北的人則要靠旅客自行申報才能識別。陳肇始承認，難以做到百分百有效，因為難證明入境者過去十四日曾否到過武漢，她呼籲入境人士如實申報，虛假申報會有罰則，但沒有公布詳情。她又質疑禁止所有內地居民進出香港的「全面封關」是否可行。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，單靠旅客自行申報不可靠，只要虛假申報就可成漏網之魚，他建議與內地當局合作，透過實名系統索取入境旅客資訊，再參考澳門，追蹤過去十四日由武漢來港人士，將他們隔離。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，封關措施早應在新春前就實行，現時可能已有很多隱形病人在社區。曾認為入境處有責任與內地聯絡，了解旅客曾到訪哪些城市，亦要通報醫管局，急症室醫護人員亦不能盡信病人。

本港所有口岸亦已實施健康申報，有港人昨日經福田口岸回港，經過內地檢查關口前已要填寫健康申報表，他指目測有數百人排隊輪候填表，至少花了二十分鐘，認為在人多擠迫情況下，反容易傳播病毒，呼籲增加關口人手，疏導入境人士。