東方日報A1：口岸廢策　有冇去過湖北　任得你噏

內地確診武漢肺炎人數不斷飆升之際，港府不但僅採取局部封關措施應對，更爆出符合呈報機制的患者可免費睇病，即毋須繳付數千、甚至逾萬元的求診費。有感染及傳染病專科醫生直言「免費睇病」的消息肯定會在內地各省市廣傳，屆時將出現求診潮，勢令本港確診人數以倍數上升。有外界擔心有人會以虛報資料填寫健康申報表，質疑港府措施效用成疑。衞生署深夜發稿呼籲其他從內地回港市民，返港十四天內應盡量留在家中，如同叫市民自我隔離。本港昨宣布局部封關後，晚上即流傳一段短片，有八名疑似是湖北旅客被入境處人員截獲，拒絕他們入境，他們操普通話在口岸大吵大鬧，高呼要「闖關」，又指他們是「同胞」，批評香港「太欺負人」。入境處指，截至昨午五時，共有三百九十四名湖北省居民或過往十四日曾到湖北省的非本港居民被拒絕進入本港。

網上流傳非本地人因疑患武漢肺炎到香港公院求診，獲豁免醫療費用，醫管局質素及安全總監鍾健禮昨在記者會上證實，符合呈報機制的患者，按政策可獲豁免醫療費用。他解釋，相關病人求診對患者自身有益外，對港人亦有重要利益，可防止社會傳播，又指出如病人面對生命威脅，不論他的國籍或膚色，醫護人員均會為病人提供治療。翻查醫管局條例，如病人患上或懷疑患上現行《國際衞生條例》所列疾病，入住公立醫院毋須繳付醫療或住院費用。

醫管局回應指根據現行規定，因感染法定急性傳染病而入住公眾病房的病人，毋須繳付任何費用。有關安排建基於公眾衞生考慮，鼓勵病人接受治療，局方過去應對其他大型傳染病爆發，例如○九年人類豬流感疫情，均執行有關安排，以確保懷疑及確診個案均在隔離病房接受治療，減低傳播的風險。根據醫管局的網頁，非符合資格人士每次到急症室求診需繳付一千二百卅元，如入住普通科醫院，每日費用為五千一百元；如是深切治療病房，每日費用更達兩萬四千四百元。

不過，相關政策公布後惹來社會強烈回響。感染及傳染病專科醫生曾祈殷形容，鍾健禮公開相關政策屬「公關失誤」，坦言「冇眼睇」，又指相信消息廣傳後，內地各省市的人士會湧到本港求診，加劇社區爆發的可能性。他解釋指，武漢有五百萬人成功在封城前離開，如相關數字的百分之一人來港，即已有五萬人到港，再假設當中百分之一確診武漢肺炎，即會有五百人在本港社區「播毒」，由於病毒傳染率達一比二、甚至是一比三，料每六日便會有雙倍數量的患者出現。他慨嘆，現時政府施政的關注點不應再着眼會否傷害內地同胞感情，而是應以港人健康為先，促政府盡快全面封關，阻截帶病者來港。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯指，相關機制一直有實行，舉例指如肺癆亦是可獲免費治療的疾病，並強調因人道原因，醫護人員無法拒絕病人求診，故工會提出要政府封關。他又強調，春運期間交通繁忙，病毒已擴散至全國多地，政府不應只「封湖北關」，而是應在本港未有本地爆發個案前，立即全面封關，全面堵截輸入個案。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文擔心，免費求診只會讓公立醫院更不勝負荷，預料更多患者會蜂擁而來，大舉到公立醫院求診，導致前線醫護人員的壓力百上加斤，形容是「完全不能接受」。他續指，現時醫護人手壓力緊絀，一名護士要面對十多名病人，通宵同事更要一人面對廿多名病人，當局仍漠視前線醫護的訴求，批評：「大家已經做到冇停手，屋企都唔敢返！」

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，醫管局的法例中包含豁免醫療費用的措施，原意是希望患者能履行公共衞生的責任，聽從醫護人員的指引接受治療，同時個人不受任何醫療經濟壓力的影響，但由於立法原意並未考慮涉及非本地居民，因此擔心武漢肺炎的嚴峻疫情下，大量非本地居民到本地醫院求診，造成負荷。她又指，現階段難以評論修例是否恰當，但有必要盡快進行人流控制，防止大量非本地居民來港求診，讓本地醫療水準得以保障。中大醫學院促請港府進一步收緊入境政策，以減低跨境傳播風險。

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