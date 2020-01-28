探射燈：交通規劃多險阻　市民過路搵命博

多區因交通規劃失當，市民被迫「入虎口」。葵青貨櫃碼頭欠缺交通配套，工人每日被迫跨越逾兩米的「捷徑」冒險上班；將軍澳有巴士站位置偏離馬路，居民落車後需橫越馬路回家；深水埗有十字路口交通燈號不協調，市民過路時隨時誤墮「陷阱」。地區人士坦言居民冒險闖越馬路和交通規劃失當有關，促當局盡快處理，不要等不幸發生才「做嘢」。

在貨櫃碼頭上班的司機黃先生坦言，上址公共交通不足，只有兩條專線小巴往返，但繁忙時段小巴站常大排長龍，需等候近半小時，故許多司機會「走捷徑」返放工。日前東網記者在附近荔枝角公園觀察，發現公園內靠近碼頭的圍欄被人以麻繩綁上多個木架，供人攀爬。午飯時分，20分鐘內已有7人徒手攀過高欄，再冒險橫過時速80公里的高速公路及迴旋處。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，過去聽聞有工友因此跌傷。他又指司機以身試法是迫不得已的做法，希望當局能夠改善交通規劃，又喻加密穿梭巴士的班次，便利工友。

2017年因巴士公司重組部分巴士線，將原本位於將軍澳私人屋苑日出康城及領都入口旁的巴士站遷往對面馬路，自此不少居民為節省時間，從巴士落車後，便直接橫越高速行車線以「直達」屋苑入口。西貢區區議員張美雄指主因是新設的巴士站和行人過路線有一定距離，他批評有關部門在設計交通網絡時，只考慮載客量及利潤，卻忽略用家實際需要。

去年9月，1名婦人路經深水埗長沙灣道及欽州街交界時，遭貨車撞斃 ，而上址自2010年起被列為交通黑點。記者日前實地視察，發現十字路口4組行人過路燈同時亮起綠燈時，有逾20名市民同時「打斜」橫過馬路對角；至綠燈尾段，有行人拔足狂奔；現場經常響起車輛的響號聲。

「其實唔係次次都4組一齊着綠燈，呢個情況係梅花間竹咁出現。」深水埗區區議員李文浩指，過往曾有人在路面上仍有行車時衝出馬路，令司機閃避不及，撞向其他車輛。另立法會議員譚文豪建議，當局可考慮調節長沙灣道十字路口的行人過路燈。

康文署發言人指，已在荔枝角公園張貼告示，及安排職員加強巡邏，勸喻有關人士切勿攀爬圍欄。

運輸署發言人指，往返貨櫃碼頭的公共交通足以應付現時需求；長沙灣道路口的交通燈號的設置合適且符合標準。

警方發言人表示，去年1至11月，深水埗及將軍澳警區分別向違例過路行人發出732及267張傳票。

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