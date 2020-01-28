Dr.東：港大腸癌個案8年升2倍　50歲起風險增

大腸癌是本港第2大癌症殺手，衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》公布，大腸癌確診個案十年間上升近2倍，港人50歲起患大腸癌的風險顯著增加，患病年齡中位數是68歲，接近一半個案確診時已屆晚期。大腸癌多由後天因素形成，改善生活模式可大大減低風險，包括少吃紅肉及加工肉，多吃蔬果及豆類等。

衞生防護中心指出，本港大腸癌確診數目由2009年的2022宗，上升至2017年的5635宗，上升近2倍。大腸癌的死亡個案亦由889宗上升至2314宗，升幅達1.6倍。大腸癌一般由息肉開始，演變成癌症可歷時10年以上，因此是少數可透過篩查而有效預防的癌症。

衞生署4年前起以推出「大腸癌篩查計劃」，資助年齡介乎50至75歲的港人，於私營醫療機構接受篩查，包括大便隱血測試及大腸鏡檢查等，大部分沒有額外收費。截至去年底，已有15萬4千名市民參加，當中有13%人的大便隱血測試結果呈陽性，需進一步接受大腸鏡檢查。

在1萬7800名接受大腸鏡檢查的市民中，67%人確診大腸腺瘤，約7%確診大腸癌。中心指出，透過大腸鏡將大腸腺瘤切除，可防止腺瘤演變成癌症。中心認為篩查計劃成效顯著，近60%人確診的癌症都屬早期，反而篩查可及早找出早期個案。

中心表示，已有研究顯示健康生活模式可顯著降低患大腸癌風險，包括多吃蔬果、全穀類及豆類等膳食纖維含量高食物；少吃紅肉及加工肉製品，如香腸、火腿、煙肉及午餐肉。每星期做最少150分鐘中等強度運動，亦要避免吸煙、飲酒及體形肥胖。國際建議50至75歲沒有大腸癌家族史的人，每1至2年接受大便隱血測試，每10年接受大腸鏡檢查。

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