網民熱話：年卅連環出手偷水果　店主天眼追緝小偷

小偷橫行，連水果都唔放過。有專營日本水果店在網上發放片段，片中直擊一名打扮前衞的男子以純熟手法，一分鐘成功偷取多個水果。店方發布片段後警告對方歸還偷取的水果款項，否則過年後便會報警。

片段由大圍一間日本水果專門店發布，事後被轉貼Facebook群組「Tai Po 大埔」，片段分為3段，事發於年卅（24日），片中可見該名剷了一個「雞冠頭」的男子在店內徘徊，期間卻不斷東張西望，非常鬼祟。當有人走到身旁，又會轉移另一位置，極速偷走一個柑放入背包。

另一片段則見他從雪櫃拿起兩個麒麟果，正當以為他到收銀處付款之際，卻又以熟練的右手把其中一個水果放到背包內，再有意無意跟職員對話。片段發布後，男子迅速被起底，水果店亦在留言中回應，對方偷取蘋果、柑和麒麟果各一，合共120元。店主警告對方，只是肯付款，公司不會追究，「放下屠刀，立地成佛，為人父母都唔想女兒知道爸爸係小偷。」並稱，若對方置之不理，過年後便會報警處理。

網民看過片段，認為小偷手法熟練，是個慣犯，「超熟練，可能唔止蘋果，背包咁大，菠蘿西柚乜都放得落，Cheap精」，「熟客，熟手偷嘢嘅客」。亦有人認為對方連水果都偷，毫無大志，「覺得病態，前世未食過咩。」

網民有話說

Kong Mickey：佢個頭咁出眾，應該好快起底

Kammy Kwok：是一種病，也很難醫

Leo Chan：做賊，人在做天在看

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