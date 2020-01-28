武漢肺炎病毒可通過接觸傳播　易感染人群

武漢肺炎持續之際，國家衞建委與國家中醫藥管理局周一（27日）公布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》（下稱方案），提及新型冠狀病毒可通過接觸傳播，易感染人群包括所有人；病毒潛伏期一般為3至7天，最長不超過14天。

有別於第三版診療方案，第四版明確指出目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的肺炎患者，傳播途徑除了經呼吸道飛沫傳播為主，亦可通過接觸傳播。老人及有長期病者感染後病情較重，兒童及嬰幼兒也有發病。在病原性特點上，新型冠狀病毒的基因特徵與沙士和新沙士有明顯區別，與蝙蝠SARS樣冠狀病毒（bat-SL-CoVZC45）同源性達85%以上。

針對疑似病例診斷標準，除發病前14天內有武漢地區或其他有本地病例持續傳播地區的旅行史或居住史，以及發病前14天內曾接觸過來自武漢市或其他有本地病例持續傳播地區的發燒或有呼吸道症狀的患者外，新版增加了有聚集性發病或與新型冠狀病毒感染者有流行病學關聯。

方案又稱，本病屬於中醫疫病範疇，病因為感受疫房之氣，各地可根據病情、當地氣候特點以及不同體質等情況，進行辨證論治。同時在中醫治療上，分為醫學觀察期和臨床治療期。其中在醫學觀察期出現乏力伴胃腸不適，推薦中成藥藿香正氣膠囊；出現乏力伴發燒，則推薦用金花清感顆粒、蓮花清瘟膠囊、疏風解毒膠囊、防風通聖丸。