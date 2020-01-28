議員稱防疫封關迫在眉睫　教聯會倡學校網上教學

農曆新年假期即將結束，坊間擔心返港人潮會加劇武漢肺炎疫情。多名立法會議員今(28日)在電台節目中表示，全面封關可阻止疫情擴散，避免內地居民湧港求醫。教聯會建議延長停課時間，呼籲從內地返港的師生在家自行隔離，配合網上學習系統「停課不停學」。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，全面封關的考慮迫在眉睫，及早實施可減低疫情衝擊，他承認封關會影響經濟活動，尤其是零售業，但捱過這幾個月後是「光明」，憂現時各種客觀因素不利，只會製造更多仇恨，又倡港府包機接一百多名滯留武漢的港人回港。

民主黨立法會議員胡志偉在同一場合說，港府限制湖北居民入境的措施來得太遲，未來幾日在內地度歲的港人回港，會增加醫療系統的壓力，擔心再不封關會有內地居民來港尋求醫護支援及搶物資。若香港變成疫情中轉站，其他國家會阻止港人入境。議會陣線立法會議員朱凱廸倡立法將口罩列為儲備品，有計劃地確保存量，保證港人有足夠供應。

教聯會主席黃錦良指延長停課時間是最好的防疫措施，再因應疫情而再延遲開課日期。他又呼籲外遊師生提早回港，留在家中自我隔離。自沙士後學校陸續發展網上學習系統，有校長及學校準備讓學生在家學習，做到「停課不停學」。