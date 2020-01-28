資訊科技界倡彈性上班　留家工作視像開會

肺炎疫情持續，新春假期明日結束，多個資訊科技界商會及工會呼籲企業容許員工在新年隨後數天彈性上班，以減低社區傳播的風險，可透過視像形式開會或見客。資訊科技界立法會議員莫方光指最壞的情況，僱主支援員工未來1至2個月持續在家工作，並檢視遙距工作技術的可行性。

資訊科技界立法會議員莫方光指，部分企業已作出特別安排，容許員工在2月3日前彈性選擇是否回辦公室工作，呼籲政府和全港僱主就員工上班安排和日常運作採取應變措施，一旦肺炎疫情蔓延，導致出現更大規模的本地社區爆發，也有應對之策。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，資訊科技界不少公司都開始討論，是否可讓員工在家工作，即使要開會或見客，亦可暫時以視像形式代替。方指，行內一些工種，例如寫電腦程式或維護軟件系統等，可以遙距在家工作，假如必需要返回公司，亦可以考慮是否採用彈性上班時間，避開人流密集的乘車時段。部分後援的工種，例如人事部等，亦可考慮部分員工返回公司、部分員工在家工作，以免一旦出現感染個案，會令整間公司的運作癱瘓。