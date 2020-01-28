深圳灣口岸垃圾桶疑藏爆炸品　警封鎖現場嚴陣以待

【14:25】至下午2時，有人於Telegram頻道中發放消息，承認策動事件，並指「深圳灣口岸只係個開始」，要求港府封關並執行「確實的抗疫措施」，文中亦威脅將會破壞來往中國的鐵路及幹道。在該頻道中另一信息亦表明支持醫護人員罷工。

--------------------------

深圳灣口岸管制站大樓，今晨(28日)11時許，網傳相片多名警員圍封上址地下一個男廁，其後警方爆炸品處理課人員亦到場嚴陣以待。消息指，該個男廁內疑有爆炸品。經調查，警方派出拆彈機械人處理該批可疑物品。消防員亦有到場戒備。

警方指，今晨11時05分接獲報案，派員到場後證實有一批可疑物品藏在出境大樓外一個垃圾桶內，故封鎖現場並召爆炸品處理課人員到場處理，事件暫列可疑物品發現，相關物品性質需進一步檢驗，事件有待調查。

昨日(27日)20小時內接連發生兩宗廁所爆炸案，其中有人於通訊軟件Telegram上發文，承認在明愛醫院裝設相關可疑物品，並留言威脅要求本港醫護人員罷工。同時，網上亦流傳將會有行動針對「非鐵路連接嘅口岸」，暫未知是否與過去兩案有關。