5男女涉藏武襲警被控　1人申保釋被拒

在剛過去的年初二至初三(26、27日)凌晨，旺角與粉嶺都發生示威堵路。其中5名於示威現場被捕的男女，分別被控襲警、串謀傷人、藏有武器、藏有可作非法用途工具等罪名，今早(28日)被解往西九龍裁判法院提堂。眾被告暫時毋須答辯，案件分別押後至今年2月至4月再訊。其中1人被下令還押懲教署看管，其餘4人均獲准保釋。

18歲中學生馬俊棋被控於本月27日，在旺角山東街與砵蘭街交界與其他不知名人士串謀，非法及惡意傷害男子X，意圖使該男子X身體受到嚴重傷害。控方資料顯示傷者在現場突然被約十人推跌毆打，事後需縫7針，現未出院。警方需時翻查現場閉路電視片段及索取傷者醫療報告，被告被捕後有招認曾踢過傷者。雖然辯方表示會質疑招供的自願性和準確性，裁判官決定不批准其保釋申請，案件押後至4月7日在九龍城裁判法院再訊。

23歲保安員顧家銘被控本月26日在旺角奶路臣街11號地下外管有違禁武器，即一支伸縮棍。18歲女大學生陳曉蓉被指同日於彌敦道與山東街交界的公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即一把摺疊刀。兩人均獲准以1萬港元現金加1萬港元人事擔保外出，在晚上11時至翌晨6時宵禁，每星期往警署報到一次，不准離港及不准涉足案發現場附近。顧的案件押後至3月10日在西九龍法院再訊，陳的案件押後至2月25日。

20歲學生黎嘉豪被控於本月26日，在旺角砵蘭街與亞皆老街交界襲擊一名警司及一名高級督察。控方指案發時被告聯同約20人在現場堵路，被警方制服拘捕期間踢傷2名事主。控方請求押後案件，以便警方調查及索取事主的傷勢報告。裁判官將此案押後至3月24日於九龍城裁判法院再訊，期間被告准以1萬港元現金保釋，同樣要在晚上11時至翌晨6時宵禁，每星期往警署報到一次，不准離港及守禁足令。

22歲學生何志樂，就被控於本月26日，在粉嶺偉明街近燈柱管有一適合作非法用途的工具，即一樽汽油及一個打火機，意圖將其用作非法用途使用。其案件獲安排押後至3月24日於粉嶺裁判法院再提堂。他獲准以3萬港元現金加2萬港元人事擔保外出，期間不准離港和要每星期到警署報到一次。