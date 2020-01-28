內地武漢肺炎確診個案飆升　何栢良再促港府封關

武漢肺炎疫情持續。港大感染及傳染病中心總監何栢良今(28日)表示，在年三十(24日)內地確診個案為886宗，直到今日初四則爆升5倍至超過4500宗，重申「病毒不等人」。

何今午在香港公共醫療醫生協會、前綫醫生聯盟舉行的記者會上認為，封關是最為理想的做法：「依家封關一啲都唔遲。」他指封關可減低病毒散播，「依家係全國聯合抗疫的時候，非旅遊嘅時候」，香港應立刻落實限制內地人士入境，只是限制一個省或新增一個省的人士不准入境，未必可以應對疫情。

何又指，限制所有旅客入境是最理想的進一步做法，在港工作或讀書等必須入境的旅客、由內地返港的本地居民等人士就需要隔離14天，並在隔離時全天候戴口罩，而家人亦需要戴口罩。他又指，商界就此應予配合。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀指，有醫護人員反映有醫院的抽籤並不公平，有人指有部門將年資深、淺的醫護同事「分開兩條隊抽籤」，認為政府應給予清晰指引，以免出現不公平、不公正的情況。

馬亦指，醫管局提倡醫護人員輪流到隔離病房連續工作6周是太長，會導致醫護體力透支、精神壓力大，她認為工作2至3周是較理想的做法，且每天不應工作超過6、7小時，他們在隔離病房工作後，政府亦應提供隔離地方予醫護以進行14天的醫學監察，否則有機會傳染到他們的家人。