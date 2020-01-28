政黨不滿武漢肺炎非本地患者免醫費　醫局外燒鍾健禮相

武漢肺炎疫情愈趨嚴重，更蔓延至其他國家和地區，香港亦錄得8宗確診個案，有政黨今午(28日)先後到醫管局大樓門外，抗議該局昨日(27日)有關符合呈報機制的患者按政策可獲豁免醫療費用，而治療服務不存在港人優先，即非本地人亦可免費接受治療的說法。政黨亦要求政府立即全面封關，以堵塞局部封關、限制湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士進入香港的漏洞。

其中，民主黨20多名成員今午12時許，手持印上「封關防疫最大德政，唔做肺炎收容港」、「林鄭防疫得把口，醫護要抽生死籌」、「市民健康放首位，信林鄭輸足一世」等標語的橫額和紙牌，抗議政府和醫管局推出措施應對疫情的反應太遲，令香港淪為「無掩雞籠」，更斥香港「遲早變疫埠」。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會副主席黃碧雲非常關注政府局部封關的措施將會成為誘因，吸引世界各地的病人來港治病，她指出武漢市已逾有500萬人離開，疫情亦擴散全國多個省份，若不全面封關，恐怕國內病人會千方百計湧入香港治病。

黃續說，政府應立即採取全面封關政策，必須阻截內地人來港，形容情況「非常大鑊」，否則醫管局將無法應付災難性後果，亦是置醫護人員和港人處於危險狀態。民主黨另一立法會議員胡志偉表示，2003年近300名港人因「沙士」而喪命，不希望重蹈覆轍。

新民主同盟約10人則高叫「大陸病人要收費，立即封關最實際」等口號，抗議醫管局質素及安全總監鍾健禮昨在記者會上提到免費治療非港人武漢肺炎患者的言論，又焚燒特首林鄭月娥和鍾健禮的相片以示不滿。

該黨區議員范國威說，他們本月24日提出全面關閉連接內地關口，昨晚亦發起網上聯署提出封關訴求，目前已有10萬人參與，是另一次「民意海嘯」，可惜政府永遠落後形勢，他斥責林鄭倒行逆施、草菅人命，只宣布局部封關並無做好自己本分。

范又對鍾健禮提出免費治療非港人武漢肺炎患者的說法感憤怒和悲哀，認為免費治療的前提是必須封關，阻止帶菌者進入香港，他形容鍾的說法是「引清兵入關」，只會引入更多病患者來港，批評做法是推醫護人員去死，又指政府罔顧醫護人員照顧患者，令他們付出生命作代價並不值得。