議員批港府防疫後知後覺　促盡快封關源頭防控疫情

農曆新年假期即將結束，外遊港人陸續回港。多名泛民主派立法會議員今日(28日)到高鐵西九龍站視察情況，並批評港府的防疫措施後知後覺，不但未能保障口罩供應充足，甚至已禁止口罩運入香港。加上港府早前宣布允許公務員在家工作，卻僅呼籲私人機構跟隨，實屬「空口說白話」，未能保障基層市民安全，該些議員要求政府盡快封關，從源頭減少疫情擴散機會。

議員陳淑莊聯同7位泛民議員，到西九龍站抵港大堂視察，並舉起寫有「封關保港」及「留家觀察14天」的紙牌，呼籲抵港人士戴上口罩及自我隔離。陳指未發現站內有任何指示，提醒市民若患上武漢肺炎的應對措施，斥責港府官員推出健康申報表「就當招呼咗香港人」。

議員張超雄指出，港府僅呼籲私人機構允許員工在家工作，實屬空口說白話，認為港府應確保非緊急工種員工毋須上班，並確保基本防疫物資及食物等供應充足。而公民黨黨魁楊岳橋則指出根據香港法例，入境主任有權力以公共衞生為由，拒絕任何非本地居民入境，等同全面封關，認為港府「非不能也，實不為也」。楊亦表示留意到健康申報表出現漏洞，認為衞生署署長有權力要求任何人如實申報，否則將違反香港法例，認為政府應善用法律工具。

議員譚文豪指出，現時旅客於機場轉機毋須檢疫，或會導致疫情擴散，認為港府應於各關口好好把關，以免香港成為疫情中轉地。社福界立法會議員邵家臻同意應盡快封關，又指不少勞福界人士工作時面對口罩不足的困難，難以保障服務使用者的安全。邵又指，已向社會福利署查詢，其資助機構的員工及合約員工能否在家工作，直言若署方拒絕回應，社福界將採取行動。

而西九龍站內大多抵港人士都有戴口罩，一名自廣東到港旅行的內地男子更戴上防毒口罩及泳鏡，他稱早前因噴灑農藥而購入該面具，因買不到外科口罩，唯有改用防毒面具。乘搭高鐵回港的港人梁小姐認為「局部封關」是保障港人安全的合適措施，惟用處不大。她解釋，現行申報機制需依靠乘客誠實填寫資料，「如果本身有病嘅梗係唔會報啦」。她又指，港府應逐步封關，或設定一個較長的期限才正式封關，避免大量內地人湧入香港，反造成更大的傳染風險。

李先生自深圳乘搭高鐵抵港探親3天，他認為「局部封關」的成效需依靠乘客自律，「多少都有啲人會講大話」，但相信措施有一定用處。他又指，自己不贊成全面封關，因會為於中港兩地工作的人士帶來不便。