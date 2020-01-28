衞健委中西醫藥方　武漢肺炎重症建議服安宮牛黃丸

武漢肺炎在國內持續擴散，確診及死亡人數均連日暴增。國家衞健委周二（28日）公布最新的診療方案，提供醫療機構參考。方案建議採用中西醫結合的治療方式，分為醫學觀察、臨床治療、確診初期、中期、重症期及恢復期，對每個段階使用不同的藥方。其中重症含安宮牛黃丸。

國家科研攻關專家組成員張伯禮指出，中藥在減輕發燒徵狀、控制病情發展、減少激素使用量，以及減輕併發症等方面有效，對輕度至中度患者更有針對性。西醫亦有擅長之處，各有側重，可以做到優勢互補，故中西醫協同救治尤為重要。

診療方案同時強調，市民在使用抗菌藥物治療時，避免盲目或不恰當使用抗菌藥物，而上述中藥亦無預防新型冠狀病毒的效果。除非是醫事人員指示並開立處方，在中藥相生相剋原理下，市民切勿自行配藥服用，以免未達保健效果反傷害自身。

藥方如下：

1、醫學觀察期

臨床表現 1：乏力伴胃腸不適

推薦中成藥：藿香正氣膠囊（丸、水、口服液）

臨床表現 2：乏力伴發熱

推薦中成藥：金花清感顆粒、蓮花清瘟膠囊（顆粒）、疏風解毒膠囊（顆粒）、防風通聖丸（顆粒）

2、臨床治療期

（1）初期：寒濕鬱肺

臨床表現：惡寒發熱或無熱，乾咳，咽乾，倦怠乏力，胸悶，脘痞，或嘔惡，便溏。舌質淡或淡紅，苔白膩，脈濡。

推薦處方：蒼術15g、陳皮10g、厚樸10g、藿香10g、草果6g、生麻黃6g、羌活10g、生薑10g、檳榔10g

（2）中期：疫毒閉肺

臨床表現：身熱不退或往來寒熱，咳嗽痰少，或有黃痰，腹脹便秘。胸悶氣促，咳嗽喘憋，動則氣喘。舌質紅，苔黃膩或黃燥，脈滑數。

推薦處方：杏仁10g、生石膏30g、瓜蔞30g、生大黃6g（後下）、生炙麻黃各6g、葶藶子10g、桃仁10g、草果6g、檳榔10g、蒼術10g。

推薦中成藥：喜炎平注射劑，血必淨注射劑。

（3）重症期：內閉外脫

臨床表現：呼吸困難、動輒氣喘或需要輔助通氣，伴神昏，煩躁，汗出肢冷，舌質紫暗，苔厚膩或燥，脈浮大無根。

推薦處方：人參15g、黑順片10g（先煎）、山茱萸15g，送服蘇合香丸或安宮牛黃丸。

推薦中成藥：血必淨注射液、參附注射液、生脈注射液

（4）恢復期：肺脾氣虛

臨床表現：氣短、倦怠乏力、納差嘔惡、痞滿，大便無力，便溏不爽，舌淡胖，苔白膩。

推薦處方：法半夏9g、陳皮10g、黨參15g、炙黃芪30g、

茯苓15g、藿香10g、砂仁6g（後下）。