內地暫停往澳門個人遊簽注　出入境口岸維持服務

武漢肺炎肆虐，澳門有多宗傳入個案。澳門行政法務司司長張永春表示，剛收到中央相關部門通知，內地個人遊到澳門簽注會暫停。另外，社會文化司司長歐陽瑜表示，澳門的出入境口岸將繼續維持服務。

口罩供應方面，澳門衞生局表示，2月2日起會有新口罩供應給市民，並強調有定期對口罩抽查覆檢，確保口罩符合防護規格。對於有關口罩質量問題，政府回應指，目前衞生局採購、各協議藥房和衞生中心協助出售的口罩，大多數來源內地且是經內地政府協助採購的合格產品，具備病毒過濾能力和表面抗濕能力，但沒有來自湖北的產品。當局又稱，由於各廠家生產製造所用材料不同，厚薄不一，但都具有適當防護效果，市民可放心使用。

當局表示，若市民購買政府提供的口罩有問題，統一到衞生中心跟進。如市民在其他普通藥房所購買的口罩有問題，則可到消委會投訴。衞生局補充，指統一將懷疑有問題的口罩交到衞生中心處理，當局需要檢視所有政府配給的口罩是否有問題，又表示至今已出售的政府口罩共有230多萬個，即有23萬多人已購買口罩。