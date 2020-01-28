稅局明起暫停服務至下月2日　變相延遲交稅限期

稅務局宣布由明日起將暫停所有服務至下月2日。

因應政府部門實施特別上班安排，以盡量減低武漢肺炎疫情在社區擴散風險，稅務局今日(28日)宣布由明日(29日)起將暫停所有服務至下月2日。在暫停服務期間，所有繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的到期日將會自動順延至2020年2月3日。

如因暫停服務而未能及時提交文件加蓋印花，在延長期限日，即2020年2月3日提交文件的話，因逾期而引致的罰款可獲豁免。若納稅人須在暫停服務期間離開香港並清繳稅項，需電郵至taxctr1@ird.gov.hk或taxctr2@ird.gov.hk，通知該局有關事宜，並留下香港及海外通訊地址及香港聯絡電話(如有)，以方便另作安排。

另外，因應公共衞生考慮，司法機構今(28日)宣布，原訂由明日(29日)至2月2日於所有法院/審裁處進行的聆訊將會延期。

法院/審裁處原訂於所有法院/審裁處進行的聆訊將延期，轄下登記處及辦事處期間會暫停辦公。緊急聆訊則按現行機制處理。

立法會秘書處亦宣布明起實施特別安排，其中衞生事務委員會本周四(30日)上午10時45分至下午12時45分舉行的特別會議會如期舉行，財務委員會周五(31日)上午8時45分至下午12時45分及下午2時30分至7時的會議也會照常。不過立法會綜合大樓所有公共服務，包括公共申訴辦事處、圖書館、檔案館和立法會餐廳，則將暫停服務至下周日(2月2日)。

至於勞工處也宣布轄下的公共服務及設施將會暫停及關閉，直至2月2日，而已預約勞工處服務的公眾人士，將獲個別通知另訂安排。不過在勞工處職業醫學組預約辦理病假跟進服務的人士，則須另行在網上預約或電話語音系統，更改預約服務日期。