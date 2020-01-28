沙頭角文錦道停客運服務　300跨境班次受影響

政府宣布沙頭角和文錦渡口岸的客運服務暫停，永東直巴管理有限公司副總經理蔡順基表示，上述路線平日每日有約200至300班次，涉及的車輛約60至70部，業界會配合政府的防疫措施暫時停駛，受影響的司機會調往攤分其他工種或安排放假。

蔡指，自年廿九(23日)爆發疫情後，已有旅客取消預訂，由年廿九至年初三(23日至27日)，短途線班次減少70%，長途線班次減少60%，已面臨虧損。但提供交通工具是社會責任，過年期間仍提供一定班次給有需要的巿民使用。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，據了解，多間跨境龍頭巴士公司預計到2月1日起班次將會減少70%，主要因為出入境旅客量大減。張指自疫情爆發，年初二起北上的班次已減至單位數字，乘客主要是港人，而今日(28日)是港人入境的高鋒期，料明日(29日)開始，南下的旅客亦會減少，跨境巴士數目會大減。

張續指，旅客大減，跨境巴士行走亦會虧損，以行走港珠澳大橋為例，一轉過橋費要200港元，司機走一轉工資300至400港元，還未計油錢，損失慘重。部分司機亦擔心受到疫情感染，減少行車是適當安排。

對於政府的有關措施，該公司職員表示，因為沙頭角口岸將暫停，令有關跨境班次受影響，最近出現退票潮，大多數都是港人，又指現在退票的情況「已退得七七八八」，該職員稱「都冇辦法，上面嘅落唔到嚟，香港人又唔上去」。

而沙頭角快線巴士司機區先生稱，支持關閉有關口岸，認為可以控制疫情，惟會影響其生計，「公司要我放假唔知放到幾時，又未知是咪有薪假」，他又指，最近沒有客人，「有跨境巴士冇人乘坐就開出」。另外，他亦表示現在已沒有內地人乘坐跨境巴士返回內地。

有到跨境巴士換票的市民魏小姐稱，其母親與兩名子女在年三十(24日)便乘跨境巴士到台山探親，原定於周五(31日)返港，因港府要關閉有關口岸，現在需要趕在措施生效之前換票，改為明日回港。她表示，有關政策實施太快，沒有時間安排及反應，現在要原票價90港元另加20港元才可改票，且需要幫7個親戚改票。