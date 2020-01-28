高鐵西九龍站後日關閉　市民急助親戚改票轟措施太遲

因應武漢肺炎疫情不斷擴散，港府今(28日)宣布將於後日(30日)凌晨起暫時關閉高鐵西九龍站，由於消息突然，西九龍站內有市民指站內職員亦對有關安排一頭霧水。到該站改票的港人批評港府行動遲緩，應全面封關並作出適當的探親豁免；亦有高鐵乘客下車後才得知消息，只能通知身在內地的妻子盡快回港。

到場協助內地親人改票的曾先生表示，到港探親的親人原訂後日乘高鐵回福建，他得悉消息後立刻前來改早一天，惟現場職員尚未得知即將關站。他指，關站雖能有效減低人流，但現時關站已經太遲，港府應實施全面封關。惟不少港人的父母或兒女在內地生活，曾認為屆時港府應作出適當豁免。

回貴州探親5日的鮑先生表示，太太原定本月31日回港，下車後獲高鐵職員告知消息後，已立刻讓太太今晚坐巴士趕抵深圳回港。他又指，雖然會為身在內地的港人帶來不便，但屬必要措施以阻止疫情進一步擴散。

原訂數天後到潮汕探親的陳先生亦到場退票，他認為關站能減低兩地往返人流，有助減低疫情擴散，雖有點麻煩，但「為咗香港好無辦法啦」。在港就讀博士課程的內地人王小姐指出，自己原訂回鄉探親7日，惟疫情漸趨嚴重，故提早一天回港，她指站內職員未有告知關站一事，自己從家人口中得知。