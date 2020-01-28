局部封關拖泥帶水　政府被批給「空窗期」予內地人湧港

社會連日來要求封關堵截武漢肺炎繼續輸入本港，政府只宣布周四(30日)起封關6個口岸作為回應。但入境處數據顯示，封閉的6個口岸的入境旅客數量只佔總入境旅客人數約11%。議員及學者均炮轟政府封關拖泥帶水，給予「空窗期」予更多內地人湧港，弄巧反拙。

入境處公布的昨日(27日)本港旅客流量統計數字顯示，昨日共約有36.3萬名旅客及本港居民出入境，當中入境人流達21.9萬人次，內地入境旅客佔了2.87萬人次。然而本港全部15個出入境口岸中，政府宣布封關的高鐵西九龍口岸、紅磡站口岸、文錦渡口岸、沙頭角口岸、中國客運碼頭口岸及屯門客運碼頭口岸，昨日只分別有13221人次、2362人次、1573人次、2437人次、4.32人次及629人次入境，合共只佔同日總入境人次的11.07%；而該6個口岸的入境內地旅客昨日分別只有1887人次、221人次、281人次、189人次、477人次及10人次，只佔同日總入境旅客人次的10.64%。

議員陳凱欣表示，羅湖口岸是本港最多內地旅客入境的陸路口岸，而現時政府封閉的6個口岸所佔的內地入境旅客數量相對上屬於非常少，她質疑只封閉該6個口岸對防止疫情進入本港幫助較細。她又指，政府今日宣布局部封關，但拖延至後日(30日)才落實，會造成漏洞讓更多內地人趁這段「空窗期」湧港，她認為最理想的做法是提早至明日凌晨起封閉相關口岸。她又提醒政府，現時除中國外，其他國家都出現武漢肺炎確診個案，政府應該回復沙士時間的做法，要求所有入境人士填寫健康申報表。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評政府的封關安排是拖泥帶水，在疫情愈來愈嚴重之際仍然不懂釜底抽薪，未有即時封閉最多人使用的羅湖及落馬洲口岸，將令本港陷入疫情進一步大爆發的危機。