跨境渡輪後日起局部暫停　市民轟政府「懶係有做嘢」

武漢肺炎疫情持續，港府今(28日)公布尖沙咀中國客運碼頭及屯門客運碼頭後日(30日)停止跨境渡輪服務，直至另行通告，上環港澳碼頭的跨境渡輪服務則會因應實際情況而調整。正在中國客運碼頭等待朋友到港的黃先生表示，停止跨境渡輪服務可減少帶有新型肺炎病毒的人到港，但政府太遲公布此措施，相信「第一批(帶菌者)已經嚟咗，呢批人就有機會在社區爆發」，他認同有需要封關，但已經太遲。

本地居民陳先生剛與子女今從澳門回港，子女將在後天回深圳，雖政府未有宣布「封關」，但他認為政府應考慮不同人的情況，擔心政府措施改變，立即封關，屆時子女或會「兩頭唔到岸」。

從澳門回港的大專生李小姐表示，縱使政府今日公布縮減本地海陸空服務仍屬太遲，「今日公布，都要過兩日先封」，限期前相信會有更多內地人湧港，又指現只實行「封一半」的措施沒用，「一係就封晒佢，(政府)唔好懶係有做嘢咁」。

她續指，擔心香港的武漢肺炎疫情會在社區爆發，雖今天公布不會再免費讓非本地人享用醫療服務，但內地人對本地醫療體系較有信心，相信有不少人已湧港尋求治療。停課期間所屬院校亦有安排網上授課，故她會盡量留在家，減少外出。