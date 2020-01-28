政府局部閂關　議員鬧爆未必能阻武漢肺炎患者抵港

政府今(28日)公布多項措施以減低武漢肺炎疫情在社區擴散的風險，當中包括暫停部分跨境交通。本身是內科醫生的醫學界議員陳沛然認為，政府今宣布將會封閉部分關口，只不過想回應社會上有關封關的訴求，但相關措施未必能阻止或堵塞武漢肺炎疑似或確診個案抵港。

至於政府宣布的一系列措施會否變相誘導外來人士來港，陳表示機會一半半。因為兩日後將會停香港高鐵段，他預料今日會是來港人潮高峰期，部分人士需盡早回港工作，而有市民想繼續放假，所以他預料下周日(2月2日)將會是另一來港人潮高峰期。他又指，昨(27日)有40多萬人次來港，而政府只封閉部分入境人數較少的口岸；與此同時，來港人士仍能經其他口岸進入香港境內，因此他相信實際效果不大。

同為醫生的議員郭家麒批評政府「做啲唔做啲」，指出抗疫工作應大刀闊斧、分秒必爭，例如封關等措施應即時生效，擔心由現時起直至後日(30日)凌晨，即高鐵站以及部分口岸正式關閉前，會出現大批內地人湧港的情況，並對在口岸前線工作的入境處職員、海關關員，以至香港整個醫療界構成衝擊。

郭又批評現時只暫停個人遊簽注，但仍然能夠辦理商務簽注等，批評做法構成缺口，有錢有權的內地人仍能來港，狠批政府「做嘢唔係咁做」。他又批評政府今宣布「非符合資格者」享用本港醫療服務需要自費做法形同補鑊，大鬧政府早前決定並無深思熟慮，但就吸引了許多內地人來港，批評政府置香港人人命於不顧，形容要醫護人員「硬食」。

對於政府公布多項抗疫措施，新民黨認為不足，要求即時關閉西九高鐵口岸，並租借鄰近香港水域郵輪或大型賭船，以及將於大嶼山竹篙灣預留作香港迪士尼樂園發展第二期之用的60公頃填海土地，改作隔離觀察的檢疫設施。另外，該黨又要求政府於民政事務處、衞生署診所等政府場地免費向市民派發口罩，確保口罩足夠供應，遏止炒賣歪風，並立即落實早前該黨向財政司司長建議，推出3億港元「旅遊業應急計劃」，預計每間旅行社可獲15萬港元資助，並按情況考慮提高補償金額。