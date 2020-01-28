入口特快專遞郵件派遞未暫停　郵政工會斥防疫效果打折

為應對武漢肺炎疫情，政府多個部門實施特別上班安排，部分公務員留家工作，減少市面人口流動；但負責派遞郵件的郵差不是人人「受惠」。香港郵政宣布，除入口特快專遞郵件的派遞服務外，其他郵政服務暫停。郵政工會批評相關安排令防疫效果打折扣，質疑派件並非緊急服務，為何硬要維持服務。

香港郵政今日(28日)宣布，農曆新年假期後，即本月29日至2月2日，郵政局櫃位服務、郵件派遞服務及郵箱收信服務將會暫停，但會維持入口特快專遞郵件的派遞服務。在此期間投寄的郵件會於郵政服務恢復正常後處理。

據了解，仍然維持的入口特快專遞郵件派遞服務，每年農曆新年假期前後大約每日涉及有2000至3000件郵件，當中三分之一的郵件是來自內地。香港郵政局員工會主席葉錦富表示，郵政服務不同於入境處、警務處提供的服務，並非緊急服務，他質疑在疫情嚴峻之際為何仍要部分郵差到處派件。他又擔心，部分郵件來自內地可能會造成郵件之間互相污染，而市民亦可能因此而不願意收件。

郵政署回覆指，該署人員在假期後毋須返回工作單位辦公，而是留在家中工作或候命，但基於物流服務乃香港經濟的重要支柱，並考慮到期間有工商團體機構及市民或正等待從外地寄港的急件，該署會維持入口特快專遞郵件的派遞服務，而該署現時約有2000多名派遞郵差，期間會安排約200多人上班以維持派遞急件的服務。

郵政署指，已加強工作間清潔和消毒，亦已向同事提供包括口罩及酒精消毒紙巾等防護裝備，並提醒員工必須時刻注意個人衞生。

此外，有律政司文職公務員反映，律政司要求員工輪流返辦公室，但他們的工作既非緊急，也不需要上法庭，認為部門有違政府原意，亦無顧及員工安全。消防處也指示軍裝非行動人員繼續返回工作崗位如常工作，他們平常負責教學及擔當支援角色。