政Whats噏：多名庸官鼠年冇運行　鄭若驊三月衰到年尾

楊師傅話鄭若驊同李家超鼠年運程一樣咁衰！(設計圖片)

庸官無能治港已經夠衰，但如果連佢哋嘅流年運勢都唔好，就真係衰上加衰嘞！香港術數家協會術數師楊子東繼尋日(27日)按流年八字批算香港鼠年運程後，今日(28日)會再批算多位問責官員嘅運程，但發現好多個都係麻麻哋，甚至全年都行衰運，差唔多個個都低過50分，拍得住佢哋低殘嘅民望評分。其中被嘲為「避政司司長」、舊年仆倒英國街頭跌傷手嘅律政司司長鄭若驊，鼠年更加係衰到貼地。

楊師傅話，鄭若驊嘅八字屬強水命，但鼠年對佢嚟講就太多水，造成反效果，由農曆三月起行衰運直到年尾，七月更會承受一個極大衝擊，甚至連累埋老公都冇運行。至於同鄭若驊一樣喺修訂《逃犯條例》風波中備受批評嘅保安局局長李家超，運程都一樣咁衰，楊師傅話李家超嘅命格忌水，今年水年必定行衰運，都唔好旨意佢哋兩個可以為香港做到啲乜嘢喇，唔製造麻煩已經係港人之福。

至於林鄭月娥嘅鼠年運程，林鄭八字屬從格，弱木無水，所以做事都會跟大隊，但個性強硬。楊師傅話，林鄭忌水，但鼠年就偏偏行水運，所以佢嘅鼠年運勢仲差過去年，全年都冇運行，年尾仲會更加悽慘。林鄭身為特首都冇運行，港人又點會有運行呢？此外，財政司司長陳茂波八字屬土命，行火土運，忌木、水，鼠年係金水年，所以波叔全年都係冇乜運行，三月要特別注意身體健康。

不過，鼠年亦有行運嘅高官，就係政制及內地事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華，楊師傅畀兩位都有70至80分。楊話，聶德權八字屬強土命，忌火土，水係佢嘅財星。聶喺50至60歲行丙子運，食神生財，可以帶領下屬做到嘢。至於邱騰華八字屬從格，今年行正官運，運勢非常穩陣，農曆九月會係全年最旺，十一月更加會行官運，唔通有機會升官發財？如果升官，咁佢會取代邊個官員呢？