入境處明起至下月2日多項服務調整　部分辦事處暫停服務

入境處由本月29日至2月2日的服務有調整。

因應政府宣布，除提供緊急和必須公共服務的人員外，政府僱員在農曆新年假期後毋須返回寫字樓辦公，而是留在家中工作，入境事務處今(28日)宣布，由本月29日至2月2日的服務將有所調整，而在該段期間對公眾所提供的服務表列如下：

組別或辦事處/服務辦理地點/提供的緊急或必須服務/備註

外籍家庭傭工組/灣仔入境事務大樓3樓/緊急延期申請/2月1日下午及2月2日全日不提供服務

旅行證件(簽發)組/灣仔入境事務大樓4樓/緊急申請及領取特區護照(包括在其他分區辦事處申請而到期領取的特區護照)、緊急領取在其他分區辦事處或人事登記辦事處申請而到期領取的「簽證身份書」/2月1日下午及2月2日全日不提供服務

延期逗留組/灣仔入境事務大樓5樓/緊急延期申請/2月1日下午及2月2日全日不提供服務

優秀人才及內地居民組/灣仔入境事務大樓6樓/緊急延期申請/2月1日全日及2月2日全日不提供服務

港島人事登記辦事處/灣仔入境事務大樓8樓/緊急補領遺失身份證/2月1日下午及2月2日全日不提供服務

死亡登記處/灣仔胡忠大廈及長沙灣政府合署/辦理死亡登記/2月1日下午及2月2日全日不提供服務

入境處的其他辦事處，包括所有智能身份證換領中心、各分區辦事處、其他人事登記辦事處、各出生登記處、各婚姻登記處及金鐘死亡登記處，在上述期間均會暫停提供服務。至於各管制站的服務，除政府另行公布的安排外，其他一律正常運作，而香港居民在外遇事時的求助熱線1868亦會繼續如常運作，為有需要的市民提供適切可行的協助。

有關安排暫定實行至2月2日，屆時會視乎情況，再另行公布入境處的具體服務安排。而已預約入境處其他服務的市民，可在稍後日子前往相關辦事處繼續辦理相關手續，毋須另行重新預約。市民如有查詢，可致電28246111或電郵至enquiry@immd.gov.hk向入境處查詢。