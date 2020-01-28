房屋署公共服務暫停開放　房委會指居屋揀樓將改期

因應政府宣布政府部門將於明日(29日)起至2月2日實施特別上班安排，香港房屋委員會表示房屋署的公共服務將受影響，其中所有公共屋邨管理處，包括收款處，將會暫停開放，期間會繼續提供清潔及保安服務，如居民有緊急及特別需要，可撥打有關管理處提供的聯絡電話。

而所有資助房屋的辦事處亦將會暫停開放，包括樂富客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組及白表居屋第二市場計劃小組，觀塘綠表置居計劃銷售小組，黃大仙居屋第二市場小組及其他相關服務的辦事處。此外，明日(29日)至周五(31日)的所有居屋揀樓服務會暫停，而原本獲邀於2月3日至6日揀樓的居屋申請者，亦會因此而需要更改日期並將分別通知所有受影響的申請者。

另外，所有公屋申請服務的辦事處包括樂富客戶服務中心辦事處及深水埗房屋事務詢問處將會暫停開放。所有詳細資格審查會面以及紓緩擠迫的揀選單位程序，包括單位預覽亦會暫停至另行通知；

清拆安置辦事處、重建組分區(白田及美東)辦事處及善用公屋資源分組亦會暫定開放；原須於周五或之前放入位於何文田佛光街33號房委會總部地下及位於房委會其他辦事處的所有「投標箱」的投標，截標時間將會延遲，直至另行公布為止。

位於房委會總部地下的收納處將會維持有限度服務，處理租金以外的收納款項服務，包括處理資助房屋單位業主繳付補價，以便有關業主完成單位的買賣手續。房委會於轄下商場舉辦的新春推廣活動將會取消。