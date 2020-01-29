修例風波：警否認濫捕　檢控交由律政司處理

對於「警暴」和「濫捕」的說法，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，警方在拘捕期間根據《警隊條例》提及需要「合理相信」才能作出拘捕，但檢控與否就交由律政司檢視證據，繼而再作檢控程序。所謂「合理相信」，例如非法集結、有人站路中心或擲物，被警員目擊亦屬證據一部分，李指︰「有人叫搶嘢，突然就見到有人跑，警察就拘捕奔跑嘅人，呢個都算合理懷疑犯罪，但最後都要講證據。」

單是O記所負責的反修例案件就有75宗，涉案人士逾千人，近300人被調查中或將會拘捕。李桂華表示，以往拉人會覺得開心，但近期較多年青人被捕，令他感到難過且震撼，而且不少被捕人對警方存有成見，坦言：「有被捕人問我『點解你唔施暴我呀？』真係有人會咁問，難以理解誤解為何這樣大？」李續指，被捕人又會稱自己因嬲怒現狀而犯事，不少年青人有著創造力及天賦，但錯用在違法層面上，令人惋惜。

此外，近月示威經常稱有「街坊」出現，李認為這些自稱居住該區的人，但不代表對方能身處非法集結現場且難以證明對方是否住該區，並說：「如果畀咗警告和機會離開都唔做，而個警察作拘捕，咁又無可厚非。」