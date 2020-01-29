修例風波：7143示威者被捕　警指拒保非保平安

反修例示威持續近8個月，被捕人士高達7143人，其中4成為學生；被起訴的人數就有1106人，主要涉及非法集結及暴動罪；有41人已被法庭定罪，涉及刑毀、傷人、襲警及，需要入獄則有12人，最高刑罰為監禁14個月。對於外界盛傳「踢保保平安」，警方指即使被捕人士拒保，並非證明其無罪，亦不代表警方已完成調查。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，去年6月反修例示威至本月19日有1106被起訴，佔全部被捕人數僅有一成半，經警方調查後獲釋的人數就有379人。李解釋比例並不算突出，但由拘捕、調查、諮詢律政司意見，以至考慮是否作出檢控，但整個情況需時較長，加上反修例示威的案件眾多，故需要時間調查，相信完成程序未來檢控數字會愈來愈多。

擔保分為法庭及警方擔保，前者能提出多項擔保條件，如交出護照或禁足令等，後者則是要求被捕人士提交擔保費用後釋放，作日後跟進調查及報到之用，並不會構成限制人身自由或出入境自由。李坦言：「即使拒絕擔保，都不會影響警方調查，但如對方拒絕，就會令對方可能心掛掛，就算有跟進資料或拘捕都唔會通知你。」被捕人士稱擔保或拒保期間外遊遭當地拒絕入境，李指若對方未被通緝，不會外洩任何資料予任何執法機構。

李續稱，現時有一成半案件上庭，都是較輕微的案件，裁判官已處理到。他續指，現時有5成案件調查主要從影片證據入手，但影片數量屬海量般多，花費時間亦較長，因此早前警方已聘請一些有資歷的退休警員，負責「睇片」搜證，同時成為調查最大挑戰。

有組織罪案及三合會調查科總督察周學賢指，被捕人士之中有不少人為學生，即使去年9月開學後，學生被捕情況卻不跌反升。警方去年6至8月拘捕279名學生，佔當時總拘捕人數的約2成5；但9月至今被捕學生已有2623人，佔4成3被捕人數。中學生類別上升的比例較多，9月前只有77人被捕，開學後就有1093人，由2成7升至4成1，部分人更被拘捕多於1次。

此外，去年元朗721襲擊案，李指至今已拘捕37人，涉及暴動罪，李解釋因調查需時，既要確認身份和匿藏地點，但部分未知身份就要依賴更多情報搜查。而圍封理大事件，警方至今拘捕1381人，274人被起訴，另有328名未成年人士被記名，454名成年人未被拘捕，案件仍在調查，有待理大提交閉路電視影片再搜證。