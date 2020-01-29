將與內地國家旅遊局加強溝通　處理涉內地團投訴

旅遊業監管局成立後，令監管及懲處制度更具透明度，旅監局主席馬豪輝認建議提高導遊及領隊的發牌考試要求，並要持續進修才能續牌，以提升質素。至於業界過去發現內地旅行社拼湊團員到港，追究困難，旅監局將來會與內地國家旅遊局和各地旅遊部門加強溝通合作，從源頭嚴厲打擊。

本港入境團長期存在低零團費及強迫購物情況，劏客等負面事件損壞本港旅遊形象，業內甚至有指內地旅行社在港開設旅行社、購物店等提供一條龍服務，遇有旅客投訴賠償了事。馬豪輝指出，低零團費是商業行為並無違法，旅行社提供一條龍服務亦無不可，但若當中涉及強迫購物或無證導遊等違規行為，旅監管會加以懲處。若事涉重大影響旅遊業聲譽，旅監局會主動作出調查。

他舉例，過去旅議會的巡查員要求導遊出示證件，「人哋可以唔睬你」，日後旅行社和導遊必須配合旅監局執法者的行動，不能不從。同樣，目前如有強迫購物，議會只能懲處旅行社或導遊，日後店舖需向旅監局登記，承諾不會強迫購物，否則不能接待內地團。旅監局會考慮聘優先聘請具執法經驗的人士，加強巡查，另亦可配合警方及海關巡查執法。

至於涉及內地旅行社的投訴，馬指由於內地團不在旅監局管轄管圍，故會與內地國家旅遊局和各地旅遊部門加強溝通合作，冀從源頭打擊。他希望即使不能杜絕，亦可起阻嚇作用。