旅監局明年底運作　主動調查違規旅行社

針對旅遊業服務參差及強逼購物等問題成立的旅遊業監管局，最快可於明年第四季正式運作，剛獲委任為旅監局主席的馬豪輝首次會見傳媒，談到旅監局的未來運作，他指出，旅監局有法定權力調查和懲處違規的旅行社、導遊、領隊，甚致購物店舖，可主動介入調查，該局將統合現時旅遊業議會、旅行代理商註冊處及旅遊業賠償基金職權，預計員工有100人。至於行業過去被批評「自己人查自己人」，他指，大部分委員會傾向由非業界人士出任主席，可避免上述憂慮。

馬豪輝接受專訪透露，外界認為旅監局是法定機構，監管工作一定會做得更好，他希望旅監局成立後，投訴數字可以下降，即使上升亦可保持在一個合理的水平，該局亦會主動出擊：「無投訴人(旅客)唔等於無事發生」，旅監局人員會找出事因，懲處違規者，若調查屬實或不配合調查，則屬刑事罪行。

不過，旅監局的一切是從零開始，雖沿用旅議會大部分的守則及指引，但亦要自訂守則，不能搬字過紙，會聽取業界的聲音完善指引。他預計該局有約100名員工，管理層架構主要有行政總裁及3位分別職掌業務、執行及紀律的總監。另下設6個委員會，分別是紀律、守則指引、牌照、賠償、發展委員及機構事務委員會。

本身是律師的馬豪輝早於2004年參與旅議會的理事及屬會的工作，了解業界運作，他亦是去年才成立的保險業監管局的成員。該局今年內將透過獵頭公司招聘管理層，冀年內找到合適人選，明年第四季可正式運作。馬指出，請人及物色辦公地點是首要工作，旅監局雖獲政府撥款3.5億元作為種子基金，但資金有限，日後需自負盈虧，主要收入來源依賴團隊徵費，在財務運用上較被動。

而且，單是容納100人的寫字樓，月租也要60萬元，連同人工及其他使費，一年開支約5000萬元。旅監局籌組的頭兩年並無收入，若日後訪港團隊數目減少，收入亦相應遞減，故會分階段招聘員工，避免日後或出現人手過剩，造成財政壓力。