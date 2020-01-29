Wi-Fi.HK評分滿意度僅5分　上網速度得5.1分

香港推動智慧城巿發展一直被批慢半拍，香港理工大學管理及巿場學系過去兩年就政府推出的「Wi-Fi.HK」進行用戶滿意度調查。根據去年底完成的調查顯示，整體滿意度若以7分為滿分，7成受訪者給予5分或以上評分，而上網速度的平均評分亦只有5.1分。不過，逾87%受訪者表示會繼續使用Wi-Fi.HK服務，超過9成受訪者會向朋友推薦服務。

現時Wi-Fi.HK品牌熱點的數目有逾36000個，遍及機場、旅遊景點、食肆、商場及店鋪、銀行、青少年服務中心及自修室等，並拓展至3000多輛巴士和的士，以及機場快綫等非固定Wi-Fi熱點。另亦已全面進駐185條公共屋邨的休憩處及所有公立醫院。

全港公共圖書館和大部分博物館、政府街市及熟食中心、文娛及體育場地、公園、海濱長廊、各陸路口岸及郵輪碼頭等超過1200個政府場地均設有Wi-Fi.HK熱點。上網速度平均達每秒20兆比特以上，足以流暢地觀看影片。

此外，為提升旅客訪港體驗，政府資訊科技總監辦公室在10個旅遊熱點設置高速上網點，網速可達每秒100兆比特。