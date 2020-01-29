女客香港搭港龍　抵海南被揭發燒確診武漢肺炎　

衞生署衞生防護中心昨日(28日)接獲通報一名於海南省海口市確診的個案，涉及一名女病人，她於1月27日乘坐國泰港龍航空KA694航班由香港前往海口，於美蘭國際機場口岸入境時被發現發燒，其後轉送當地醫院接受治療。

此外，中心昨日亦接獲通報2名於台灣確診的個案，涉及兩名女病人，報稱居於湖北省武漢市。該兩名病人在出現病徵前於1月21日乘坐國泰航空CX408航班由香港前往台灣，並於當地就醫。

在前晚(27日)，中心接獲通報一名於廣東省湛江市確診的個案，涉及一名55歲男病人，報稱居於香港西貢區。他於1月10日至16日到訪武漢，1月23日出現病徵，於1月26日前往湛江並於當地求醫。

另外，美國衞生當局前晚亦向中心通報一名確診的54歲男子，於1月20日乘坐國泰港龍航空KA855班機由武漢到本港，再於1月21日由本港乘坐國泰航空CX880班機前往美國洛杉磯。另外，中心仍繼續跟進在1月25日公布在惠州和日本的個案。

衞生防護中心正繼續進行流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作。衞生防護中心會為密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。康樂及文化事務署轄下的麥理浩夫人度假村已啟動作檢疫中心，密切接觸者會送往麥理浩夫人度假村接受檢疫。