電子健康申報系統一度受襲　衞生局強烈譴責

澳門衞生局昨晚(28日)表示，自昨日中午起電腦網絡受到駭客使用DDoS進行惡意攻擊，導致電子健康申報系統和保障口罩供應澳門居民計劃的網絡服務系統間歇性中斷，期間市民和遊客無法進行網上提交健康申報書，同時市民口罩供應因無法進行網上核對也被迫中斷。經與互聯網服務供應商合作，目前已成功攔截並恢復相關服務。

目前，新型冠狀病毒感染疫情嚴峻，對澳門公共衞生安全構成重大威脅，不法之徒利用網絡攻擊手段嚴重干擾抗疫工作的有序進行，居心叵測，與民為敵，行徑非常惡劣。為此，衞生局予以最強烈讉責，並已就此事通知司法警察局跟進，將依法進行追究。

另外，衞生局表示，經該局採購、各協議藥房和衞生中心協助供應的口罩都是經內地政府協助採購的合格産品，具備病毒過濾能力和表面抗濕能力。由於各廠家生產製造所用材料不同，厚薄不一，但都具有適當的防護效果，市民可放心使用。如有市民發現由衞生局供應的口罩有質量問題，可帶同有問題的口罩到衞生中心更換相同數量的口罩。

為確保口罩質量，衞生局亦將定期對口罩進行抽查覆檢，並要求協議藥房出售口罩前作最後把關，確保市民購買符合防護規格的口罩。至今已出售的政府口罩共有230多萬個，即有超過23萬人已購買口罩。

衞生局監測數據顯示，現時協議藥房的口罩數量足夠出售，部份藥房或因分裝口罩需時，可能出現暫停發售的現象。衞生局將要求藥房在暫停發售期間做好指示，引導市民耐心等候。