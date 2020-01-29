土拓署首部矩形隧道鑽挖機技術　24小時運作

全港首次引入矩形隧道鑽挖機技術，斥資逾億元建造行人隧道。土木工程拓展署指新技術較傳統方法快一半時間完工，同時大幅減少施工風險，全由機械鑽挖，工人甚至毋須進入建造中的隧道。鑽挖機附有5組刀盤，可24小時運作，工人可透過電腦系統實時遙距監測鑽挖進度。

土拓署為加強啟德發展區與彩虹邨一帶地區的聯繫，打算動用約1.26億港元，打造一條全長140米、穿越承啟道、觀塘繞道及太子道東的行人隧道。該署總工程師簡漢成指，隧道項目環境限制甚多，施工範圍滿布不同地下設施，包括污水渠及雨水渠等；地盤鄰近區內繁忙的交通幹道，署方遂引用本港首部矩形隧道鑽挖機，配合隧道預製組件，預計農曆年後開始動工，於3個月內完工。

簡形容此技術較傳統方案建造費貴約3成，署方早於地盤附近工地預先製造近百件隧道組件，施工效率快一半。在新技術下，該署只須於隧道頭尾各設豎井，於一端先放入鑽頭，配以液態千斤頂隨鑽頭向前推進，推進同時不斷加入預製組件，達致邊鑽挖邊建造的效果。簡續指，此項目設下超過200多個監控點，令工人更有效管理水土流失及沉降的風險。