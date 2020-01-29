東方日報A1：隱形病患湧港四散　敷衍封關為時已晚

武漢肺炎疫情極速擴散全球，防疫後知後覺的特區政府昨才公布包括被形容是「局部封關」的新七招（見表），明日凌晨零時起，高鐵西九龍站、紅磡站、沙頭角及文錦渡等六個水陸口岸會暫停服務或部分服務暫停；政府又轉軚向非港人求診者收回醫療費。相關措施被斥「穿窿」及「拖泥帶水」，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨午已警告「病毒不等人」，促當局盡快封關，政府卻推出延後一日生效的局部封關措施，令香港潛伏「武漢式」大逃疫危機！有立法會議員及醫學界人士憂慮在措施公布至落實的約三十個小時中，或有大批內地人湧港，出現防疫大漏洞。

政府高層拖延三日後，才於昨日召開第三次專家會議後率領八名主要官員召開記者會，公布七項新防疫措施，當局指，中央政府同意暫停向內地居民發出個人遊簽注，涵蓋四十九個城市。上月的統計資料指，入境本港的內地居民一半屬個人遊簽注，暫停之後，只餘商務工作、探親等內地人士來港，佔入境本港內地人僅兩成。

當局同時宣布大減兩地海陸空交通服務，包括高鐵香港段及紅磡城際直通車所有班次暫停、往來內地的航班減半、尖沙咀中國客運碼頭和屯門客運碼頭的跨境渡輪服務暫停、減少跨境巴士的班次、沙頭角及文錦渡口岸均暫停客運服務，相關措施由明日凌晨生效，直至另行通告，相關設施的人手可調配到仍在運作的口岸加強服務。

被問到為何不即時落實、及為何不全面封關？官員解釋，現時使用出入境口岸的七成人士為港人，反問：「點解要封晒這些關，讓香港居民不能出、不能入呢？」

新七招中，政府亦轉軚向內地求診者收費。政府高層指，留意到社會相當關注有關情況，即日起醫管局會向非合資格人士，即所有非本地居民收費，避免造成誘因，令可能已感染武漢肺炎的患者來港增加醫管局的工作壓力。不過，當局亦指，根據公共衞生政策，患有法定呈報傳染病的病人會被豁免醫療費用，避免有病人因考慮醫療費用而迴避治療，此安排已沿用多年，今次是因時制宜作調整。

衞生防護中心昨晚亦宣布，今日上午九時起，經香港國際機場入境的內地旅客均須填寫健康申報表，當局同時研究將申報措施擴展到其他口岸等。另外，港鐵因應高鐵及城際直通車服務暫停，昨日宣布已購票旅客可獲全數退款退票，詳情稍後公布。國泰航空及國泰港龍航空則因應削減航空航班的措施，由明日起至三月底，逐步減少往來香港及內地航班的百分之五十或更多運力。

香港公共醫療醫生協會、前綫醫生聯盟等醫護界團隊昨要求港府封關，何栢良亦指，本月廿四日內地確診個案為八百八十六宗，年初四已爆升五倍至超過四千五百宗，直言「病毒不等人」，強調封關可減低病毒散播：「依家係全國聯合抗疫的時候，非旅遊嘅時候。」中大醫學院昨凌晨亦發聲明，指未來一至兩星期是疫症關鍵時刻，必須密切留意湖北省外是否有社區爆發的情況出現，特別是香港鄰近地區，一旦鄰近地區出現社區爆發，屆時便很難避免病毒帶菌者進入本港，大大增加跨境傳播機會。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評政府的封關安排是拖泥帶水，在疫情愈來愈嚴重之際仍然不懂釜底抽薪，未有即時封閉最多人使用的羅湖及落馬洲口岸，將令本港陷入疫情進一步大爆發的危機。

內科醫生兼醫學界議員陳沛然認為，本月二十七日有四十多萬人次來港，政府的新措施不但延後一日實施，且只封閉部分入境人數較少的口岸，質疑成效不佳。同為醫生的郭家麒亦批評政府「做啲唔做啲」，認為抗疫工作應大刀闊斧、分秒必爭，當局決定封關、又不即時生效，預料在措施宣布至落實的約三十個小時空窗期內，或有大批內地人湧港的情況，造成口岸前線人員及本港整個醫療體系的衝擊。

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