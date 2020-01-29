修例風波期間頻頻外訪　學者：鄭若驊早應下台

香港去年下半年經歷反對修訂《逃犯條例》示威衝擊，港府止暴制亂無方捱轟，而頻頻外訪的律政司司長鄭若驊更因未盡責處理修例，因而被嘲為「避政司司長」。本報早前向三司十三局查詢問責高官過去1年外訪離港日數及總開支，結果發現鄭若驊為三司之中外訪次數最多，共外訪17次，其中11次更是在修例風波、暴徒亂港期間出訪，總花費近90萬港元。有學者批評，鄭若驊在最應該坐鎮的時候離港，工作不分緩急先後，反映她不稱職，早理應問責下台。

去年本應忙於處理修例及反修例示威案件的鄭若驊，不但充當「鍵盤戰士」發表網誌次數多過出席立法會會議接受議員質詢，更頻頻外訪，備受批評。根據律政司的資料顯示，鄭去年共17次外訪，合共離港42天，外訪目的地遍及巴黎、倫敦、維也納和首爾，更多次到訪內地城市如北京、廣州、上海及深圳。鄭於去年上半年多次到北京商討有關在粵港澳大灣區及「一帶一路」相關地區的爭議解決服務發展事宜。

不過，去年6月修例風波爆發後，鄭若驊外訪次數更加頻密，下半年共11次外訪，佔全年外訪次數64%；而到11月中香港局勢仍然緊張之時，鄭卻前往英國倫敦介紹律政司在加強香港作為促成交易和爭議解決樞紐的最新措施，她本來計劃出席特許仲裁學會舉辦的講座並發表演說，前往活動途中遭示威者包圍，期間狼狽仆倒英國街頭，令左手受傷，其後失蹤逾半月未有露面，事後聲稱要接受治療。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，鄭若驊去年應坐鎮香港處理反修例示威帶來的司法問題，但鄭卻有超過1個月的時間不在香港。即使她到外地訪問，鄭亦沒有解釋對示威者的檢控程序，或是向外國政府澄清示威者的行為屬違法。陳更批評鄭11月前往倫敦仲裁學會舉辦的講座，令人懷疑是為其退任後私人執業鋪路。陳直斥鄭的工作不分緩急先後，反映她不稱職，早理應問責下台。

至於外訪開支最多的三位官員和去年一樣，均為財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華、財經事務及庫務局局長劉怡翔。位列首位的陳茂波外訪13次，離港共59天，總開支逾235萬港元，外訪目的地遍及瑞士、美國、俄羅斯、智利等國家。外訪總開支排名第二的是邱騰華，外訪總開支達191萬港元，離港日數共61天，比陳茂波更多，邱曾兩度到訪美國，蹤迹遍及澳洲、美洲、歐洲及東南亞。排名第三的是劉怡翔，其外訪總開支近110萬港元，有27天不在港，曾到訪愛爾蘭都柏林和瑞典斯德哥爾摩等地。

食物及衞生局局長陳肇始外訪離港日數達31天，並多次前往內地廣東省、北京和青海等地。政制及內地事務局局長聶德權只出訪內地，去年總共到訪內地25次，離港54天，主要到訪北京、廣州和上海等城市，亦是眾高官中外訪次數最多的一位，但總開支只約37萬港元。外訪次數最少的是公務員事務局局長羅智光，他只在去年10月訪問北京3天，開支約2300港元。而保安局局長李家超去年他只外訪珠海和澳門兩次，不涉任何開支。

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問責官員外訪開支表

問責官員/外訪次數/離港日數/外訪總開支(萬港元)

財政司司長陳茂波/13/59/235.1

商務及經濟發展局局長邱騰華/16/61/191.56

財經事務及庫務局局長劉怡翔/7/27/109.97

律政司司長鄭若驊/17/42/89.48

食物及衞生局局長陳肇始/10/31/71.18

創新及科技局局長楊偉雄/12/28/42

運輸及房屋局局長陳帆/12/30/38.74

政制及內地事務局局長聶德權/25/54/37.68

環境局局長黃錦星/9/17/33.1

勞工及福利局局長羅致光/4/16/32.95

民政事務局局長劉江華/11/19/19.32

政務司司長張建宗/4/7/13.47

發展局局長黃偉綸/6/14/11.34

教育局局長楊潤雄/4/5/1.64

公務員事務局局長羅智光/1/3/0.23

保安局局長李家超/2/3/有關行程不涉任何開支

註：資料來自各三司十三局