Dr.東：低碳低脂飲食無助益壽　哈佛研究稱死亡風險增7%

肥胖不利健康，但以偏食及不健康的方法減重，亦會有反效果。

肥胖成了都市病，近年越來越多市民採取低碳水化合物及低脂的飲食方法控制體重，望減低肥胖、高血壓、糖尿病等慢性疾病的風險。但有外國研究追蹤3萬多人的研究發現，這種飲食法亦存在不少問題，不但無助延年益壽，還會因攝取不健康的低碳水化合物及低脂食物，令進食者增加死亡風險。

美國哈佛大學一個研究團隊追蹤3.7萬名美國市民，他們平均年齡達約50歲。從相關研究結果中發現，採取低碳水化合物或低脂的飲食方法，不會令人延年益壽；但如採用不健康的低碳水化合物食物，其死亡風險會增加7%;至於進食低脂食物，亦會增加6%的死亡風險。

有美國研究專家早前進一步解釋，如果決定從飲食中減少碳水化合物的營養成份，那麼就應該用更多的植物蛋白和脂肪類食品來補充，長期實行的話，可能還有利於老年後的健康。但從北美和歐洲非常流行的飲食方法來看，例如以肉類為主要的低碳水化合物飲食方法，從中減少碳水化合物，這個方法往往導致人們少吃蔬菜、水果和穀物類食品，過份攝入動物蛋白和脂肪，此飲食方法不應該受到鼓勵。

根據世界衞生組織（WHO）2017年公布的資料顯示，全世界有6億人口屬於肥胖狀態，肥胖可導致多種疾病，例如糖尿病、心血管疾病、中風與某些癌症等，本港的肥胖問題同樣嚴重，衞生署2014至2015年度的人口健康調查發現，年齡介乎15至84歲的人士，約有一半屬超重和肥胖。調查還發現，15歲或以上的本地人當中，13%人沒有足夠的體能活動量以促進健康。

其實，港人的日常生活中有不少低碳水化合物及低脂食物，包括麵包、意粉、紅肉、牛奶等，這些食物能在短期內減低體重增長，但長期共進食上述食物，對減重有益處則存在爭議。而偏重進食上述食物，確會減少進食蔬菜等有益的食品。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：