網民熱話：車廂咳嗽被指摘　內地婦鬥氣拒戴口罩

肺炎病毒擴散不斷，人心惶惶，若本身身體抱恙，更加要佩戴口罩。近日一名疑似內地婦乘搭港鐵東鐵線時，因咳嗽不斷又未有佩戴口罩惹起其他乘客不滿，雙方掀起罵戰，期間內地婦更鬥氣拒絕戴上已掛在面部的口罩。

目擊事件的網民Lau Kit拍片直擊現場情況，片段事後被轉到Facebook群組「Tai Po 大埔」。網民更在貼文中形容對方是「疑似武漢肺炎傳播者」。片段所見，該名一口鄉音的疑似內地婦站在車門旁邊，其口罩已被拉到下巴位置。期間聽到不少乘客指罵內地婦的聲音，「全世界都戴口罩啦」、「咩心地呀」，又指內地婦「乞人憎」，內地婦最初還是死撐，將口罩戴上又拉下，堅稱自己「冇發燒」，「我就係唔戴」，又賴皮說，「我係乞人憎，咁點呀」，片段末段，內地婦似經不起群眾壓力，自行戴回口罩。

當以為事件告一段落，拍片的網民再補充，「拍完片以為佢收聲啦，點知佢仲要行到中間嘈，我忍唔住就勁大聲咁x佢，佢嚇咗一跳，本身都有駁吓嘴，駁駁吓就無聲出。」

網民看過片段後，直指此行徑「一定要罵」，搭車時要「保護自己保護身邊人」。亦有人甚至揚言「唔搭港鐵」。

網民有話說：

Ray Wong：下次私了

健一：唔好坐東鐵喇，超毒

Stanley Yeung：一定要罵！保護自己保護身邊人！

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