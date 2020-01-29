料30萬人從內地返港　袁國勇憂帶入更多武漢肺炎病毒

武漢肺炎疫情極速擴散全球，港府防疫後知後覺，明日(30日)凌晨零時起才「局部封關」。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(29日)出席電台節目表示，雖然局部封關是一個好開始，但現時實施相關措施已經無太大作用，因自年初四(28日)起會有20至30萬港人於農曆新年假期後陸續由內地返港，預計會帶入更多新型冠狀病毒。

他指出，新型冠狀病毒傳播速度較沙士快很多，內地有武漢肺炎確診個案初期完全無發燒或無呼吸道感染徵狀，因此推算有潛在患者身處香港，但病毒潛伏期現階段未能夠準確估計，未來14日是關鍵。

他解釋，首宗確診個案起的14日對香港是非常重要的時間，如果出現沒有到過內地、或沒有與武漢人接觸過的香港人確診、或找不到感染源頭的個案，很大機會顯示病毒已在港落地生根，屆時情況將非常嚴峻。他批評政府之前的措施一直都「行前3步」，但當有首宗確診病例起，措施就開始跟不上。

袁又認為，全面封關是阻截疫症最理想方法，但理想和現實永遠有距離，因無理由不准前往內地度歲的市民回港，是否全面封關相信政府有其他因素需要考慮。對於政府呼籲市民從內地回港後聯絡衞生署進行自我隔離，袁指政府未有足夠資源跟進多達20至30萬名居民，認為應該集中資源處理從湖北及河南省回港的港人。

至於有醫護人員發起罷工希望政府全面封關，袁強調醫護人員並非「怕死」，但認為若不阻止疫症在香港蔓延，醫療系統將無法承擔。