廣東省累計272宗武漢肺炎　2港人確診

武漢肺炎疫情席捲全國，廣東省衞健委周三（29日）公布，全省確診個案累計272宗，河源及茂名首次出現確診個案。確診人士包括1名巴基斯坦人、2名澳洲人及2名香港人，他們均曾前往湖北武漢或居住。

廣東省確診病例中133人為男性，139人為女性，年齡介乎11個月至85歲。確診地域方面，深圳有83宗、廣州60宗及佛山21宗，其餘病人分布在珠海、惠州、中山、陽江、東莞及江門等地。廣東省衞健委黨組成員、副主任陳祝生沒有透露確診港人在省內哪處感染。他指，確診感染的巴基斯坦人在武漢讀大學，本月24日到廣州，26日出現症狀，現時病情穩定，正在隔離治療。

為減輕定點救治醫院的負荷，深圳市衞健委宣布設立第2病區，治療排除感染武漢肺炎，但仍在生病的病人。深圳市衞健委主任羅樂宣表示，已啟動抗愛滋病藥物克力芝和抗流感藥物法匹拉韋，用於武漢肺炎的抗病毒治療臨床研究。

廣東省政府周二（28日）宣布，全省各類企業復工時間不得早於下月9日，但供水供電、公共交通、醫療器械生產、食品生產、物流運輸，以及其他涉及重要國計民生，供港供澳及特殊情況急需復工的企業除外。省內中小學、幼稚園於下月17日前不開學，大專院校、中職學校及技工院校，於下月24日前不開學。