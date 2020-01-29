7名確診武漢肺炎患者均來自湖北　發病症狀不明顯

武漢肺炎爆發後極速擴散至全國，其他國家及地區亦相繼出現確診個案。澳門山頂醫院醫務主任李偉成透露，目前當地確診的7宗病例，患者均來自湖北省，惟他們發病的症狀並不明顯。他續指，院方在出現首宗個案前已採取一系列措施，包括對可疑個案即時隔離篩檢，在48小時後進行第2次篩檢，措施目前相當有效，防止社區爆發。

李表示，醫院向前線人員提供足夠安全措施，有信心可安全回家。若家中有小童，醫院有應急人員宿舍，前線人員可入住，108間房間目前入住約30間，最多入住14日，入住政策較為寬鬆，當局將物色場所如酒店、營舍以供往後之用。李又指，山頂醫院負壓病房可轉為隔離病房，收治隔離病人，並設有路環公共衞生臨床中心。李透露，當局將密切關注曾逗留湖北省或內地其他城市的澳門居民及外僱，並指防疫工作將更艱鉅，呼籲居民留意身體狀況及政府指引，如實報告自己去過的地方，任何不實情報均有機會導致社區爆發。

另治安警察局表示，上周三(22日)至昨日(28日)，共有5423名湖北省人士入境，離境則有7564人。自從新措施推出，前日(27日)、昨日及今早(29日)共有454人因無法提交符合標準的醫生證明書而被拒入境，暫時未掌握當中多少人是外僱人士。截至今早，上月1日入境至今仍留澳的湖北省人士有260人，武漢市佔123人。