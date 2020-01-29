武漢肺炎陰霾下港股瀉逾800點喘定　航空及濠賭股捱沽

港股低開848點後有承接，恒生指數跌幅收窄至不足700點，暫於27,200點水平上落。國企指數跌300餘點，跌幅超過3%，主板成交410億港元。

重磅藍籌跌勢持續，建設銀行及工商銀行齊挫3.7%拖低大市。友邦保險跌1.7%；滙豐控股跌1.9%；中國移動跌2.6%；騰訊偏軟，股價企385元水平。

疫情蔓延全球，航空股沽壓重。國泰航空曾挫4.9%，低見9.7元；內地三大航空股暫跌4%至5%。

澳門或關閉賭場，濠賭股被拋售。銀河娛樂開市挫逾6%，暫與金沙中國齊跌5.5%；美高梅中國跌近6%；新濠國際跌4.5%；永利澳門及澳博跌逾4%。

內險股成另一重災區，中國平安跌3.1%；中國財險跌3.7%；中國人保跌3.9%；中國太保、新華保險及中國人壽挫逾4%。

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【09:23】武漢肺炎：港股鼠年首日開市急瀉848點

武漢肺炎蔓延全球，市場避險情緒急升，港股在鼠年首個交易日開市急瀉848點，恒生指數報27,101點，創逾一個月低位。國企指數低開360點，報10,615點。

藍籌股全線下跌，中國旺旺跌6.4%表現最差。澳門賭場或停業，銀河娛樂及金沙中國挫6.3%及5.8%。

騰訊表現相對硬淨，股價低開0.4%報384.2港元；阿里巴巴挫4.1%報205.8元；美團點評跌2.2%報100元。

其他重磅股方面，內銀股沽壓較重，工、中、建三大行跌2.8%至5%。香港交易所跌3.4%；中國移動及滙豐控股跌2.7%；中國平安跌2.6%；友邦保險跌1.4%。

有「細價股王」之稱的滙豐金融服務(亞洲)投資策略及顧問部投資策略主管劉紹文直言，若武漢肺炎疫情在中港兩地進一步擴散，市場對經濟活動的憂慮恐愈益悲觀，恒指最壞情況或要跌至24,700點才有望止跌。

帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治指，恒指將出現中期調整，預計會維持8至10星期的下跌趨勢，建議投資者穩陣至上。如果股票佔現金比例僅一成，則毋須急忙沽貨。相反，如果股票佔比為六至七成，則有必要減持。