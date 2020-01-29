公私營機構暫停辦公　不排除再延學校復課日期

武漢肺炎疫情愈趨嚴峻，各國及地區推出防疫措施，其中澳門早前宣布延遲農曆新年假期至2月10日，當地教青局今(29日)表示，將持續關注疫情發展，若有需要將不排除再延遲復課日期，學校和家長密切留意政府訊息。另多個公營機構及私人企業宣布暫停辦公。

山頂醫院醫務主任李偉成稱，內地暫停發出赴港澳個人遊簽註，減少內地遊客到澳門，減低篩查工作，讓前線醫護人員壓力減少；公務員今明(30日)豁免上班，山頂醫院、衞生中心可為長期病患者補充藥物。

教青局教育廳表示，因應新型冠狀病毒疫情，當局已延後春節假期，再次呼籲回鄉度歲師生盡早回澳門，並家居觀察狀況，如有任何不適立即就診，並向醫護人員如實報告相關資料；要求學校準備指導學生在家學習的預案，並通過電子學習平台和社交軟件、群組等不同途徑，為學生在家學習作出安排，做到停校不停學，同時因應疫情發展，不排除再延遲復課日期。

另外，為配合澳門政府對武漢肺炎的防疫防控措施，減少人員流動和聚集，降低傳染病散播風險，澳門生產力暨科技轉移中心將於明日及後日(31日)暫停對外辦公兩天，而轄下各辦事處的課程報名也於本周末(2月1日至2日)暫停對外辦公。此外，原定於2月1日及2日舉行的入職試將會改期，日期另行公佈。

而澳門檢察院位於新口岸皇朝廣場二樓的刑事訴訟辦事處，將於明日及2月1日上午9時至中午1時對外辦公，1月31日則全日暫停辦公。而原預定於1月31日進行的訴訟措施(包括錄取口供聲明)將予以取消，司法文員將與相關人士另行約定有關措施的進行時間。檢察院其他辦事處於1月30日和31日的兩天辦公日暫停辦公。