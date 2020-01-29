法院今起關門防肺炎　沙田逾10人摸門釘

司法機構昨(28日)公布法庭今日(29日)起關閉，原定今天的聆訊將會延期，但有市民仍未知悉，如常到法院，結果「摸門釘」。退休人士梁先生平日愛到法庭旁聽，他昨日已知有政府設施關閉，但沒留意法庭亦暫停開放，今日到屯門法院才發現關門，他覺得這是好事，免得被感染後要入院。

此外，黃先生今早到屯門法院打算交罰款，到達後才知悉法庭沒有開門，他表示自己沒刻意請假到來，只是浪費了時間。另有一名原到屯門法院工作的冷氣技工，到庭後才知法院關門，他向記者表示公司沒通知他法院關閉，之後便離去。

沙田法院亦有十數名本地及外籍人士「摸門釘」。他們表示對聆訊延期並不知情，亦收不到通知，直至來到法院看見門外貼出告示才得悉情況。當中有人原本為今天應訊由九龍趕來沙田，來到才發現法院閉門無奈折返，還有人抱怨說：「又唔通知，又唔講幾時再返嚟。」

另外，一名外籍傳譯員今早到灣仔區域法院，原定為一宗刑事案的答辯聆訊提供西班牙語傳譯服務，他表示雖知道法院今天暫停辦公，但他收到辦公室通知法庭仍有可能開庭，故決定到區院走一趟，結果「摸門釘」，他到辦公室想找職員查問，但發現無人辦公，最終逗留片刻便離去。