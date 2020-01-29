收割人手不足致菜價飆升　豆苗每斤$85拍得住豬肉

受武漢肺炎疫情影響，逾9成蔬菜依賴內地進口的香港，近日蔬菜批發價大幅飆升。根據蔬菜統營處數字，豆苗批發價較去年新春上升1倍，今日(29日)有連鎖糧食店的豆苗每斤售85港元，拍得住鮮肉價。有業界透露，內地的蔬菜物流雖未受疫情影響，但收割人手嚴重不足，導致貨源減少，令批發價上升，料市民「捱貴菜」情況或要持續至疫情受控。

農曆新年的菜價一向較平日貴，根據菜統處數字，去年新春(2月初)的豆苗批發價維持每斤25至30港元，惟今年新春價格飆升，上周末內地多個省市因武漢肺炎疫情蔓延先後宣布封城後，來港豆苗批發價一斤突破40港元，昨日(28日)更升至42港元。批發價每斤平均3港元的生菜，昨日亦升至逾8港元；平時批發價僅5至6港元的茼蒿，昨日更飆至每斤19港元。

今日有連鎖糧食店的豆苗售85港元一斤，較平日貴超過1倍，而茼蒿更售50港元一斤，在西灣河街市，豆苗的標價亦達每斤80港元。

香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌指出，香港的進口蔬菜主要來自雲南昆明、河南、河北、山西、山東、湖南及寧夏，今年新年天氣較以往寒冷，本已影響菜價，內地多個省市封城，貨流雖然沒有受影響，惟因收割人手嚴重不足，導致菜源減少，抬高了批發價：「好多工人都驚咗個疫情，邊度仲敢返工？」

袁表示，除了豆苗及生菜，菜心、白菜仔、芥蘭等需求較大的蔬菜批發價均上升。他指，往年蔬菜批發價很少出現大起大落，惟最近1個月批發價在短時間內上升速度快，「嗰頭同酒店報完價，呢頭已經蝕緊」。他估計要待天氣回暖，以及武漢肺炎疫情受控後，蔬菜貨源才能回復，料即使過了農曆新年，市民仍要「捱貴菜」一段時間。