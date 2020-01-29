港成年居民明起免費補種麻疹針　為期半年

衞生署今日(29日)公布，將擴大免費麻疹疫苗補種計劃覆蓋至成年香港居民，以提升社區對麻疹的群體免疫力。對麻疹未有免疫力的香港成年居民，可由下周一(2月3日)起到指定診所免費接種「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」(MMR疫苗)。服務期限約6個月。

符合以下條件的港人可免費接種MMR疫苗：1967年至2002年出生，及沒有於1歲或以後接種兩劑麻疹疫苗，及未有經化驗證明曾感染麻疹；或1967年前出生，能出示其對麻疹沒有免疫力，即麻疹抗體(IgG)檢測結果為陰性/未能確定的化驗證明的人士。凡於1歲或以後接種過兩劑麻疹疫苗，或經化驗證明曾感染麻疹的人士，均視為具免疫力，毋須接種。

署方呼籲，除了孕婦和已知身體不合適接種人士外，對麻疹未具備免疫力亦未曾接種含麻疹疫苗或接種紀錄不明的成人，應接種兩劑疫苗，兩次接種至少相隔4周；至於以往曾接種一劑含麻疹疫苗的成人，則只需補打1劑疫苗。

當局鼓勵非本地出生人士、其他種族人士、大專生、外籍家庭傭工和經常與遊客接觸的人士參與。如該些人士未有免疫力，且為香港居民，則可透過該計劃免費接種。