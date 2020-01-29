新正頭四出撲口罩惹民怨　排隊婦：好驚唔敢出街

「武漢肺炎」新型冠狀病毒在全球多地陸續出現確診個案，擔憂疫情爆發下連日來市面上的口罩被橫掃一空，有市民轉而在網上，或在外國訂購口罩。今日(29日)為農曆年假完結的第一日，本港多區的藥房、藥妝店一早已出現大大小小多條人龍，為求購得一盒口罩。

其中，一間泰國雜貨店在社交平台表示今日將會「有貨返」，雖已表明口罩會優先售予醫管局、海關、入境署及衞生署的前線員工，但雜貨店多間門市今晨早至8時已有一批市民排隊輪候。東網記者抵達現場視察，其中在大埔超級城的分店，高峰時有近1,500人在場排隊。

其中一名不願透露姓名的女士指，自己早前因為工作緣故無暇購置口罩，現時家中已無口罩，在過去新年的幾日假期都「好驚唔敢出街」，惟有用消毒濕紙巾遮蓋口鼻，再包上頸巾自製「口罩」。又指現時口罩短缺，「排又排唔到、買又買唔到」，面對疫情大感無奈。

同樣一早到達排隊的沈先生則指，自己與兒子兵分兩路，到不同地方排隊嘗試購買口罩，透露家人早前曾在外國網上訂購口罩，惟現時暫未知能否運到香港。由於現時沈家中僅剩半盒口罩，一家人分只夠用幾日，對此他亦感到擔心。對於新年期間港人需要四出「撲口罩」，沈批評政府「直頭唔好啦」，又建議港府應派包機接外地港人回港。

另一邊廂，徐先生則對疫情較為坦然，指「都無得擔心咁多」，他認為雖然政府「都有問題」，但疫情來得突然，大家都搶購口罩難免會缺貨，應該理解及體諒。

有成功購買口罩的醫管局員工楊小姐指，自己上網發現坊間有自發「良心價」賣口罩，雖然自己上班時有口罩供應，亦無阻她到場排隊購買，供自己及家人平日使用。她認為至目前為止自己平日上班時的保護裝備尚算充足，但要視乎將來局方的補貨情況及不同病房的資源分配。

楊續指，口罩作為抗疫的基本裝備，政府有需要「做多啲」，以減少炒賣及售賣劣質口罩的情況，政府亦應從源頭入手，應該封關減少病源入境。