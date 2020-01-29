消委會收11宗商戶售口罩投訴　派員到各區調查

武漢肺炎疫情引發市民增購口罩、洗手液及酒精搓手液等用品，消委會上月中至今，共接獲11宗涉及商戶售口罩的投訴，當中過半涉及貨品質素、價格爭議、營商手法(各有2宗)，另外5宗涉及延期/沒有送貨。

消委會提到坊間有商戶以不良營商手法趁機大幅調高售價，甚至懷疑出售質量差劣或偽冒的口罩。該會正與執法機關緊密聯繫，期望能透過訊息通報和執法遏止歪風。該會強調出售偽冒或劣質口罩，有機會觸犯《商品及說明條例》，呼籲商戶切勿以身試法。

消委會提醒商戶採購及供應口罩等防疫品，要保持合理和可負擔的價格出售，不要抬價和囤積居奇，並密切公布存貨、銷售情況、渠道和開放時間；消委會又提醒消費者，無論透過實體店或網上購買口罩，均要注意商戶的口碑信譽、供應來源，和是否符合相關產品標準等。

消委會將派員到各區視察口罩等防疫用品的供應和價格，為消費者提供有效資訊，亦會與執法機關和持份者保持聯繫，齊心抗疫。

鑑於坊間抗疫的資訊流傳，消委會現正整合並推出相關網頁《齊心抗疫》，包括提供3篇關於口罩、洗手液、濕巾和搓手液的測試報告，供市民免費下載，方便公眾一覽最新最可靠的官方資訊。